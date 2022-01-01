Добро пожаловать в ИРВИКОН

Уважаемые клиенты!

Мы рады приветствовать вас на страницах сайта Консалтинговой Группы «ИРВИКОН».

События в России и мире, происходящие в последние месяцы, поменяли для многих стиль бизнеса, коммуникаций, критерии выбора партнеров. Мы меняемся вместе с вами, и поэтому в январе 2021 года мы запустили наш новый сайт и предлагаем Вам посмотреть наши новые экспертные направления: банковская экспертиза и работа с долгами, сюрвейерские осмотры объектов залога для банков и страховых/лизинговых компаний, расширился список судебных экспертных исследований (видов экспертиз).

Для вашего удобства – мы всегда на связи, вы можете написать нам прямо с сайта заявку на оказание услуги, задать вопрос эксперту whatsapp, посмотреть и скачать презентации, посмотреть наши последние выполненные проекты и рекомендации наших клиентов, а также примерные цены на услуги в соответствующих разделах сайта.

Мы рядом с вами! Мы работаем для вас!

ИРВИКОН – это объединение профессионалов, обладающих компетенциями аудиторов, оценщиков, бухгалтеров, юристов, инженеров-строителей, финансистов, кадастровых инженеров, отраслевых экспертов, которые решают текущие и стратегические задачи малого и среднего бизнеса.

С уважением,

Управляющий партнер

Ирина Вишневская