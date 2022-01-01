Добро пожаловать в ИРВИКОН
Добро пожаловать на официальный сайт Консалтинговой группы «Ирвикон»!
Уважаемые клиенты!
Мы рады приветствовать вас на страницах сайта Консалтинговой Группы «ИРВИКОН».
События в России и мире, происходящие в последние месяцы, поменяли для многих стиль бизнеса, коммуникаций, критерии выбора партнеров. Мы меняемся вместе с вами, и поэтому в январе 2021 года мы запустили наш новый сайт и предлагаем Вам посмотреть наши новые экспертные направления: банковская экспертиза и работа с долгами, сюрвейерские осмотры объектов залога для банков и страховых/лизинговых компаний, расширился список судебных экспертных исследований (видов экспертиз).
Для вашего удобства – мы всегда на связи, вы можете написать нам прямо с сайта заявку на оказание услуги, задать вопрос эксперту whatsapp, посмотреть и скачать презентации, посмотреть наши последние выполненные проекты и рекомендации наших клиентов, а также примерные цены на услуги в соответствующих разделах сайта.
Мы рядом с вами! Мы работаем для вас!
ИРВИКОН – это объединение профессионалов, обладающих компетенциями аудиторов, оценщиков, бухгалтеров, юристов, инженеров-строителей, финансистов, кадастровых инженеров, отраслевых экспертов, которые решают текущие и стратегические задачи малого и среднего бизнеса.
С уважением,
Управляющий партнер
Ирина Вишневская
Уважаемые коллеги и партнеры!
С 14 мая 2021 г. головной офис ООО «Консалтинговая Группа «ИРВИКОН» начинает работу по новому адресу рядом с метро Менделеевская / Новослободская.
Мы будем рады видеть вас в нашем новом комфортном офисе на ул. Тихвинская, д.2. Учитывайте, пожалуйста, изменившийся фактический и юридический адрес при отправке корреспонденции.
Презентации
Услуги для компаний любого размера и отрасли
На сегодняшний день ИРВИКОН - это многопрофильная компания, нацеленная на решение всевозможных задач бизнеса любого размера, начиная от реализации масштабных проектов с участием крупных корпораций, и заканчивая проблемами малого бизнеса.
Среди наших клиентов - как крупнейшие банки и девелоперские компании, так и небольшие юридические фирмы и частные лица. Мы не делаем разницы между клиентами и всегда прилагаем максимум усилий для достижения наилучшего результата!
Практики ИРВИКОН:
ИРВИКОН предлагает своим клиентам более 60 видов услуг в сфере финансового и технического консалтинга, оценки и аудита.
Мы уверены, что сможем помочь в решении и вашей проблемы:
Квалификация и компетентность
Оценка
В соответствие с действующим законодательством в 2017-2018 гг. нашими оценщиками сданы экзамены Минэкономразвития по направлениям:
- Оценка недвижимости;
- Оценка движимого имущества;
- Оценка бизнеса.
Это дает нам право с 01.04.2018 г. осуществлять оценочную деятельность по всем направлениям оценки.
Строительно-техническая экспертиза
Технические эксперты и специалисты КГ «ИРВИКОН» соответствуют всем требованиям законодательства и регламентирующих актов:
- включены в национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (nostroy.ru) и НОПРИЗ (nopriz.ru);
- прошли подготовку по экспертным специальностям строительно-технической экспертизы в НП «Палата судебных экспертов им.Корухова» (5 видов судебных строительно-технических экспертиз);
- имеют опыт в сфере строительства более 20-ти, а некоторые эксперты более 30-ти лет.
Финансово-экономическая экспертиза
Финансовые эксперты КГ «ИРВИКОН» обладают огромным опытом работы в банковской и финансовой сферах:
- большая часть руководителей и партнеров пришла в Компанию с руководящих позиций в крупнейших Российских предприятиях и банках;
- эксперты-экономисты прошли подготовку по специальностям финансово-экономической экспертизы в НП «Палата судебных экспертов им.Корухова»;
- ведущие специалисты имеют ученые степени по экономике и менеджменту.
Какую проблему вам необходимо решить?
Свяжитесь с нами! Мы уверены, что сможем найти оптимальное решение любой задачи!Написать сообщение